Un baiat de doar 12 ani este urmarit de un urs URIAS intr-o padure din Italia! VIDEOCLIPUL care face inconjurul lumii! Ce s-a intamplat

Un baietel de 12 ani a iesit impreuna cu familia la o plimbare in padure.

Totul s-a petrecut in Trentino, provincie din nordul Italiei. Alessandro, un baiat in varsta de 12 ani se plimba impreuna cu familia sa, cand acestia au observat mergand in spatele lui un urs urias.

Totul a fost filmat de parintii baiatului iar videoclipul a socat o lume intreaga.

La un moment dat ursul se ridica in doua picioare si se uita atent spre baiat. Tanarul a continuat sa inainteze cu calm spre familia care il chema.

Alessandro este pasionat de animale si de drumetiile prin padure si asta l-a ajutat sa-si mentina calmul, dezvaluie unchiul sau. Mai mult, chiar studiase despre cum trebuie sa te comporti daca intalnesti un urs prin padure.

"Alessandro a mers cativa metri in fata noastra pentru a colecta lucruri si la un moment dat l-am vazut iesind din padure urmat de un urs. Evident ca eram ingroziti, dar el a continuat sa fie calm.

Animalele si padurile sun pasiunea lui", a explicat unchiul baiatului pentru La Stampa.

Alessandro a reusit sa scape cu bine si a explicat: "A fost important sa plec repede dar fara sa fac ursul sa se simta in pericol. Nu m-am uitat in ochii lui pentru ca ursul sa inteleaga ca nu sunt dusmanul sau. Si acum sunt cel mai fericit copil din lume."

Aproximativ 90 de ursi traiesc in zona provinciei Trentino, potrivit presei locale.