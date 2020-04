ULUITOR | Au sarit sa ii ajute cand aveau nevoie, iar acum isi bat joc de ei! Ce i-au pus chinezii pe italieni sa faca in plina pandemie! Gestul care va scoate din minti pe toata lumea: I-au pus sa dea bani!"

Din articol Chinezii inca mint in legatura cu numarul real al mortilor

Situatie incredibila in plina pandemie de coronavirus.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic intreaga populatie, iar Italia este una dintre cele mai afectate tari de aceasta pandemie. Luna trecuta, Beijingul a trimis un avion incarcat cu echipamente de protectie in Italia, tara ca a depasit numarul de morti din cauza virusului. Potrivit The Spectator, un oficial al administratiei Trump a declarat ca presedintele chinez Zi Jinping obliga Italia sa cumpere propriile echipamente pe care statul italian le-a donat in urma cu cateva saptamani, inainte ca pandemia sa apara si in Europa.

"Inainte ca virusul sa ajunga in Europa, Italia a trimis tone de materiale in China, pentru a ajuta la protejarea populatiei. Ulterior, China a trimis inapoi echipamentele in Italia, o parte din ele, si a cerut bani pentru ele", a declarat oficialul.

Chinezii inca mint in legatura cu numarul real al mortilor

China furnizeaza in continuare informatii false cu privire la numarul cazurilor de infectati cu COVID-19 si numarul deceselor provocate de acest virus. Autoritatile chineze au spus ca nimeni nu a mai fost ucis de acest virus, insa mii de urne de cenusa sunt transportate catre spitalele locale.

"Este atat de dezonorant pentru oficialii chinezi sa spuna ca ei sunt cei care ii ajuta pe italieni sau tarile in curs de dezvoltare, cand, de fapt, ei ne-au infectat pe toti. Desigur, ar trebui sa ne ajute. Au responsabilitate, deoarece ei au raspandit coronavirusul si nu au oferit informatii astfel incat lumea intreaga sa se pregateasca din timp", a declarat oficialul respectiv.

