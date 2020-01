Transformarea incredibila a lui Adele dupa ce a slabit peste 20 de kilograme! E de nerecunoscut! Cum arata acum

Cantareata de origine britanica a socat la ultima sa aparitie cu transformarea prin care a trecut. Adele a slabit peste 20 de kilograme, dupa cum sustine si arata mai bine ca niciodata.

Castigatoarea a numeroase premii Grammy a fost vazuta pe o insula din Caraibe alaturi de Harry Styles, alaturi de care a lucrat pentru albumul lui.

Adele a fost surprinsa purtand o rochie inflorata si zambind cu gura pana la urechi in timp ce era fotografiata. Dupa cum scrie Daily Mail, cantareata se pregateste sa revina pe scena si lucreaza la un nou album.

Ar urma sa revina pe scena in luna aprilie.

Adele living her best life in Anguilla, Caribe yesterday.

She was seen with Harry Styles and James Corden. pic.twitter.com/WFYRq6DhAA