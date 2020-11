Tragedie uriasa! O vedeta TV a murit impreuna cu sotia sa intr-un accident aviatic: s-a incercat o aterizare de urgenta, dar totul s-a terminat crunt

O vedeta TV din Rusia a murit in urma unui accident aviatic.

Alexander Koltovoy, in varsta de 41 de ani, isi pilota avionul de mici dimenisuni cand aeronava a luat foc si el a incercat sa aterizeze de urgenta.

Sotia sa, a carui nume nu a fost dezvaluit, a fost, de asemenea, ucisa in accident, potrivit Daily Star.

Tragedia s-a petrecut in apropiere de Moscova, langa autostrada Tomilino. In videoclipurile care au circulat pe internet se vedea iesea fumul din avionul pilotat de Alexander. Martorii au vazut epava prabusita pe un camp si era cuprinsa de flacari.

Alexander Koltovoy a fost gazda mai multor emisiuni de pe canalul rusesc NTV. Printre talk-show-urile moderate de el au fost 'DNK' (n. r. ADN) si 'Zvezdi Soshlis' (n. r. Stele Aliniate).

Autoritatile din Rusia au confirmat moartea a doua persoane ca urmare a accidentului aerian.

"Din pacate, informatiile ca Alexander Koltovoy si sotia sa se aflau la bordul avionului prabusit in regiunea Moscovei au fost confirmate", a afirmat si postul de televiziune NTV.

Potrivit apropiatilor lui Alexander, acesta iubea foarte mult sa isi piloteze avionul si zbura aproape in fiecare weekend.

In cadrul televiziunii NTV s-a produs un adevarat soc in momentul in care vestea tragica a fost confirmata.