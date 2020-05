"Toti ne-am imbolnavit la Wuhan! Am stat 3 zile in pat!" Dezvaluiri socante facute de francezi! Cand si cum ar fi aparut, de fapt, coronavirusul

Francezii dezvaluie ca virusul in China ar fi aparut mai devreme decat au anuntat chinezii.

In luna octombrie a anului trecut, la Wuahn a avut loc a 7-a editie a Jocurile Militare Mondiale. In timpul competitiei, francezii au fost loviti de o gripa puternica, iar acum acuza faptul ca avea simptome de coronavirus.

Chinezii au declarat ca virusul a fost raportat pentru prima data in luna decembrie, insa sportivii francezi spun ca au fost infectati cu COVID-19, in luna octombrie.

"Aproape toti ne-am imbolnavit dupa ce am participat la Jocurile Militare Mondiale de la Wuhan. Trei zile am stat in pat.

Si eu am fost bolnava, am avut simptome cu care nu m-am mai confruntat niciodata. Eram ingrijorati, dar nu stiam ca ar putea fi COVID-19, pentru ca nicaieri nu se vorbea despre asa ceva la momentul respectiv. Unul dintre medicii delegatiei crede ca am avut virusul, pentru ca foarte multi sportivi s-au imbolnavit la intoarcere in tara", a spus Elodie Clouvel pentru postul de televiziune Loire 7.

