Tehnologia 5G, ANIHILATA intr-o tara europeana! Masura DRASTICA luata astazi: ce se va intampla de la sfarsitul anului

Parlamentul din Marea Britanie a luat o decizie drastica in ceea ce priveste tehnologia 5G.

Huawei primeste inca o lovitura de proportii. Parlamentul din Marea Britanie a decis astazi ca retelele 5G ale companiei Huawei vor disparea integral pana la finalul anului 2027.

Huawei a spune ca aceasta decizie va aduce numai 'vesti proaste pentru oricine foloseste un telefon mobil in Marea Britanie'.

Reteaua 5G a Huawei va fi interzisa incepand cu sfarsitul acestui an, iar toate echipamentele vor fi eliminate pana in 2027, a confirmat guvernul, potrivit Daily Star.

Interdictia va intarzia cu multi ani implementarea unei noi tehnologii 5G in Marea Britanie, iar o asemenea alternativa poate costa sute de milioane. Tehnologia Huawei 3G, 4G si infrastructura de fibra optica va ramane in continuare in vigoare.

Ingrijorarea guvernului britanic ca nu va putea proteja securitatea datelor a condus la luarea unei asemenea decizii. Compania Huawei este privita in continuare cu scepticism din cauza posibilelor legaturi pe care le are cu guvernul Chinei.

Marea Britanie este prima tara din Europa care ia o astfel de decizie, urmand sanctiunile impuse de SUA. Americanii sustin ca Huawei reprezinta o amenintare la adresa securitatii nationale, insa compania neaga vehement posibilele legaturi cu statul chinez si spune ca respecta legile fiecarei tari in care isi desfasoara activitatea.