"Taci din gura clovnule si fa ceva!" Un fost campion din NBA il ataca pe Donald Trump dupa ultima declaratie a presedintului! Ce s-a intamplat

Un fost campion din NBA i-a dat o replica acida lui Donald Trump.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic intreaga lume, iar la momentul de fata, America reprezinta zona cea mai afectata de COVID-19 din lume, cu mai multe de 112.00 de cazuri confirmate. Un fost campion din NBA l-a atacat dur pe presedintele Americii, Donald Trump, dupa ultimul mesaj transmis de acesta.

Donald Trump a fost acuzat ca i-ar fi cerut sfaturi lui Alex Rodriguez, un fost jucator legendar de baseball pentru a gestiona mai bine situatia din acest moment din SUA.

Donald Trump a negat totul insa printr-un mesaj pe retelele de socializare in care a acuzat presa ca au distribuit o stire fake news, iar acest lucru l-a scos din minti pe JR Smith, un fost campion in NBA cu Clevland Cavaliers, in 2016 si a postat un mesaj pe contul sau personal de Twitter.

"Omule, taci din gura si fa ceva! Esti un clovn!", a fost mesajul bascetbalistului.

Man shut up! An do something! Fucking clown https://t.co/qZN3Lmmx8s — JR Smith (@TheRealJRSmith) March 28, 2020