"Sunt in stare de SOC!" Pamela Anderson il DISTRUGE pe Adil Rami! Actrita a dezvaluit cum era inselata de jucatorul lui Marseille

Pamela Anderson s-a despartit de Adil Rami dupa doi ani de relatie.

Faimoasa actrita a incheiat dezamagita relatia cu Adil Rami, jucatorul lui Olympique Marseille si campion mondial cu nationala Frantei. Pamela Anderson a aflat ca Rami a inselat-o pe toata durata relatiei lor si a decis sa o incheie.

Femeia in varsta de 50 de a publicat un email in care fosta iubita lui Rami, Sidone Biemont, 37 de ani, ii marturisea ca s-a culcat cu Rami frecvent pe toata durata in care fotbalistul a fost cuplat cu Anderson.

Sidone a fost impreuna cu Rami pentru mai mult timp si femeia care i-a adus gemeni pe lume fotbalistlui, Zayn si Madi, in 2016. Ea i-a transmis Pamelei Anderson ca Rami o iubeste chiar daca o insala.

"Am decis sa public aceste scrisori, am responsabilitatea de a-i ajuta pe altii. De ce sa ma cenzurez?", a scris Anderson pe Instagram.



Scrisoarea primita de Pamela Anderson de la Sidonie, amanta lui Adil Rami

"Eu si Rami ne-am despatit in vara lui 2016, ca in fiecare vara, dar apoi ne impacam de fiecare data. Asa s-a intamplat si atunci, dar apoi am citit in presa ca este impreuan cu tine, la fel si familia si prietenii mei. Am fost chiar socata si trista.



Apoi, timp de un an si jumatate am continuat sa ne vedem ca iubiti, dar el era foarte discret si imi spunea ca se va incheia totul curand. Apoi, la inceputul lui 2019 am intrerupt "afacerea" pentru ca eu consider ca merit mai mult decat sa fiu ascunsa si tratata in asemenea fel. Ce nu inteleg eu este: ce ti-a spus tie Rami in toata aceasta perioada? Eu am nevoie de Adil ca tata pentru copiii mei. Sunt ranita si am ajuns sa fac terapie, barbatul asta are o inima mare, dar are probleme, minte mult.



Mi-a jurat ca nu te vei intalni niciodata cu copiii mei, nici cu cainele tau. Mi-a zis ca nu ati locuit impreuna si ca e totul politic si nu are cum sa faca nimic. Apoi mi-a marturisit ca a gresit si ca se site ca un idiot", i-a scris Sidonei Pemelei Anderson.

Prima aparitie in public a lui Adil Rami cu Pamela Anderson a avut loc in vara lui 2017 la festivalul de la Cannes. "Mi-a zis ca a fost obligat sa faca poze cu tine, ca a fost o treaba politica si ca nu a avut ce sa faca, dar nu e nimic intre voi. A ales stralucirea pozelor de la Cannes in loc sa stea acasa cu copiii nou-nascuti, aveau 9 luni atunci", a mai scris Sidonie.



Pamela Anderson: Nu am intalnit niciodata un astfel de om. Sunt in stare de soc!

Pamela Anderson a avut un soc in momentul in care a aflat. "Nu am cunoscut niciodata un asemenea on. Sa traiasca o viata dubla. Sunt in stare de soc! Il parasesc, definitiv de aceasat data. Am incercat de 10 ori sa pun capat relatiei", i-a scris Anderson amantei lui Rami.