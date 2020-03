Sportul, pastila de SANATATE! Un star porno are un program de antrenament special in autoizolare: se flexeaza acoperita de un costum MINUSCUL

Pandemia de coronavirus forteaza oamenii sa ramana in casele lor, pentru a nu se expune riscului.

Productiile serialelor si filmelor au fost oprite, pentru a nu pune in pericol persoanele implicate in proiecte, iar industria filmelor pentru adulti nu face exceptie. Aflate in autoizolare, starurile filmelor XXX trebuie sa se mentina in forma.

Esperanza Gomez, starul porno columbian, a incins imaginatia celor aproape 5 milioane de urmaritori cu ultimul clip postat. Actrita de filme pentru adulti isi arata formele in timp ce isi lucreaza tricepsul in fata camerei, acoperita de un material minuscul.