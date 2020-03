"Speram sa fie doar 20 000 de decese! Ar fi bine!" Anglia se pregateste sa fie lovita de DEZASTRU din cauza coronavirusului! Anuntul incredibil al unui inalt oficial

Criza coronavirusului a ajuns si in Marea Britanie!

Sir Patrick Vallance, consilierul stiintific sef al guvernului britanic, spune ca 'spera' sa reduca numarul asteptat al mortilor din cauza coronavirusului la 20 000. In UK ar putea sa fie deja 55 000 de cazuri de coronavirus, desi sub 2000 de oameni au fost confirmati cu COVID-19.

"Speranta e sa aducem numarul deceselor in jurul a 20 000", a spus Vallance. Predictiile initiale erau ca 250 000 de britanici si-ar putea pierde viata din cauza coronavirusului.

Gripa sezoniera face, in medie, 8 000 de victime in Marea Britanie.



"Daca reusim sa aducem numerul mortilor la 20 000 sau mai putin, e un rezultat bun. Dar e oribil, e un numar enorm! Presiunea pe sistemul de sanatate este uriasa. Am petrecut 20 de ani ca profesor si consultat al sistemului de sanatate, stiu ce ii asteapta pe oameni", a comentat Vallance.

Expertul spune ca fiecare bolnav infecteaza alti doi sau trei oameni sanatosi, asa ca numarul infectarilor va incepe sa scada abia in cateva saptamani.

Premierul britanic Boris Johnson a anuntat ieri masuri extreme impotriva coronavirusului, sfatuindu-i pe cetateni sa evite calatoriile, intalnirile publice, iesirile in oras si mersul la serviciu, avertizand ca epidemia poate lua viata a 250 000 de oameni.