Spala sangele cu BANI! Decizia luata de familia lui El Chapo dupa MASACRUL in care au murit 8 oameni! Fiul sau a fost arestat, apoi ELIBERAT de FRICA de politisti

Nu mai putin de 8 oameni au murit in urma confruntarilor dintre politie si membrii cartelului condus de El Chapo.

Alti 20 au fost raniti si sunt in spital, anunta presa din Mexic. Totul a pornit dupa arestarea fiului lui El Chapo, Ovidio Guzman, care a trebuit pana la urma sa fie eliberat pentru ca tensiunile sa nu duca la un razboi in toata regula.



Acum, familia lui El Chapo a anuntat ca va acoperi toate costurile pentru inmormantarile victimelor, precum si pentru tratamentele celor care au ajuns in spital.



Intalnirea sangeroasa dintre politie si traficanti a avut loc pe strazile din Culiacan, capitala statului Sinaloa.

FULLSCREEN Galerie Foto

/



















Tweet Citeste si: