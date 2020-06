Pozele care il fac sa suspine pe Adi Mutu! Actrita Martina Stella si-a incins fanii la maxim. Multi s-au folosit de ZOOM sa vada mai bine!

Martina Stella (36 de ani) e o cunoscuta actrita italiana cu multe conexiuni in lumea sportului, E s-a iubit cu Valentino Rossi, dar a flirtat si cu Adi Mutu, acum fiind acum casatorita cu un impresar de fotbalisti, Andrea Manfredonia.

Senzuala blonda e una dintre cele mai frumoase femei din Italia si are darul de a induce buna dispozitie oriunde se afla. Actrita care locuieste la Roma e indragostita de vara si de soare, asa cum se poate vedea in ultimele fotografii postate de ea pe Instagram. "Voua va place sa stati la soare si sa respirati parfumul marii?" si-a intrebat ea fanii, alaturand o serie de fotografii cu adevarat incendiare.

Cu parul blond in bataia vantului si cu picioarele interminabile dezgolite in totalitate, Martina a ales si o tinuta sexy la limita decentei. Astfel, numerosi admiratori ai italiencei au remarcat perechea de pantaloni scurti usor prea scurti, care n-au reusit sa acopere intreaga zona intima a actritei. Nici nu e de mirare ca multi au apelat imediat la butonul "zoom", imagini in acest sens aparand imediat in spatiul virtual, dupa cum se poate vedea mai jos.

Martina Stella e urmarita si de presa sportiva, in conditiile in care a avut in trecut o relatie cu pilotul de motociclism Valentino Rossi, iar in prezent are o casnicie fericita cu agentul de jucatori Andrea Manfredonia, cu care s-a casatorit in 2016. De asemenea, in 2008, can AdI Mutu, presa tabloida din Florenta a sustinut ca "Briliantul" a avut o scurta idila cu Martina Stella, intr-un club de noapte, relatia dintre cei fiind intrerupta insa in acel punct.