Sotul vedetei TV la care se uita zilnic milioane de oameni e in spital de UN AN din cauza COVID! Medicii, SOCATI: "E un caz unic in lume, nu s-a mai vazut asa ceva!"

Momente de groaza pentru vedeta TV cunoscuta in toata lumea!

Prezentatoarea de la 'Good Morning Britain' Kate Garraway a trecut printr-un an de cosmar. Sotul ei a facut COVID anul trecut, in martie. A fost in coma indusa si si-a petrecut ultimul an in spital. Medicii i-au descris suferinta drept 'cea mai grava forma de COVID vazuta la cineva'. Derek a vorbit pentru prima oara cu medicii abia in octombrie. Primul cuvant pe care l-a spus: "durere".

"Cineva mi-a zis un lucru care m-a terminat. Mi-a spus ca am dreptul sa ies din relatia asta pentru ca nu e ceea ce-mi doresc de la viata. Nu pot sa ma gandesc la asa ceva", a dezvaluit Kate.

Vedeta pregateste casa pentru a o face accesibila scaunului cu rotile pe care sotul ei il va folosi dupa ce va reveni alaturi de familie: "Acum stau cu frica sa nu primesc un telefon de la spital in care sa mi se spuna ca ceva n-a mers bine si ca nu va mai putea fi externat cand s-a planificat initial. E oribil!"

Garraway a fost si subiectul unui documentar pe care ITV l-a difuzat marti seara, de la 9, in care a povestit experienta traumatizanta a ultimului an de lupta cu Sars-Cov2.