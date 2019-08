SOCANT! Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai tari actrite XXX, la 3 ani dupa ce s-a lasat de "meserie"

Jenni Lee a renuntat la filme pentru adulti in 2016.

Jenni Lee este una dintre cele mai tari actrite de filme pentru adulti din istorie. De altfel, femeia este considerata in primele 100 de starlete care au urmat aceasta meserie.

Din pacate, viata femeii a luat o intorsatura spre rau in urma cu 3 ani, cand s-a lasat de "meserie". Aceasta a ajuns sa traiasca in canalele din Las Vegas, aratand ca si cand este dependenta de droguri. Imaginea de starleta super sexy s-a deteriorat rapid. La 37 de ani, Jenni Lee are dintii sparti si urme pe piele, parand ca este consumatoare de droguri precum heroina sau metamfetamina.

Aceasta declara insa ca nu vrea sa renunte la aceasta viata, deoarece are tot ce ii trebuie. "Oamenii sunt foarte prietenosi si se respecta intre ei aici, in canale. Nu am nevoie de nimic altceva", a spus aceasta.

Desi nu mai activeaza de 3 ani si a ajuns intr-o stare deplorabila, Jenni are in continuare 45.000 de subscriberi pe Pornhub, si peste 100 de milioane de afisari in fiecare luna, cifra care ar putea sa ii aduca profituri enorme.