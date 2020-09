Sigur are 51 de ani?! Jennifer Lopez a atras toate privirile pe o plaja din America! Cum a aparut artista 

Cantareata in varsta de 51 de ani uimeste prin forma fizica in care se afla.

Marti dupa-amiaza, Jennifer Lopez s-a fotografiat pe o plaja din Hamptons, din apropierea conacului ei de 10 milioane de dolari. Imaginea postata pe contul sau de Twitter a devenit virala.

Asta pentru ca artista apare intr-un costum de baie roz, care ii pune in evidenta formele. Ea este intinsa pe un prosop alb, pe nisipul fin, si priveste apusul, insotind imaginea cu mesajul: "Profitand de ultimele momente de vara".

Imaginea a adunat aproape 15.000 de aprecieri in mai putin de 12 ore, iar fanii au asaltat-o cu laudele.

Feeling golden. ✨ Holding on to the last few moments of summer ... ???? #GlowCheck pic.twitter.com/1bFWLEzWiG