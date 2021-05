Si-a rugat cel mai bun prieten sa-i boteze fetita, dar i-a pus conditii dure! Ce cadouri era obligat nasul sa-i faca micutei si cum a reactionat barbatul

Un barbat a povestit de ce a refuzat sa-i boteze fetita celui mai bun prieten al sau.

In momentul in care a fost intrebat daca vrei sa-i boteze copilul, acesta s-a aratat incantat, dar apoi a avut parte de un soc. Amicul sau i-a inmanat un contract pe care ar fi fost obligat sa-l semneze daca accepta sa-i fie nas fetitei.

Asa cum a povestit pe contul sau de Reddit, in contract scria ca nasul se obliga sa ii cumpere fetei cadouri in valoare de cel putin 400 de euro la fiecare eveniment din viata ei. In plus, barbatul trebuia sa stranga cel putin 24.000 de euro pana cand micuta va implini 18 ani, bani care urmau sa-i fie dati tinerei ca o contributie la plata taxei de studii.

Pe langa toate astea, nasul era obligat sa isi anuleze planurile ori de cate ori fina lui ar fi avut nevoie de o dadaca sau de orice altceva.

Socat de cerintele prietenului sau, barbatul a refuzat invitatia de a-i boteza acestuia fiica, ceea ce a starnit furia proaspatului tatic. Acesta din urma si-a numit fostul (de-acum) prieten 'egoist' si a rupt orice legatura cu el.

Tweet virala botez Conditii prieteni Citeste si: