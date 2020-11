Si-a facut de rusine tatal celebru, iar acum vine cu explicatii. Motivul pentru care a intrat in lumea filmelor pentru adulti

Mikaela (24 de ani), fiica celebrului regizor Steven Spielberg, si-a justificat decizia de a-si incepe o cariera in pornografie.

Adoptata inca de mic copil de Spielberg si de sotia acestui, Kate Capshaw, Mikaela si-a socat parintii la inceputul acestui an, atunci cand i-a anuntat ca isi doreste sa activeze in lumea filmelor pentru adulti.

Dupa luni bune in care a avut ocazia sa cunoasca mai bine industria porno, Mikaela Spielberg a acordat un interviu in care si-a expus motivele care au determinat-o sa faca acest pas: "Imi place foarte mult ceea ce fac si simt ca pot sa ma afirm in viata. E ca o modalitate de vindecare pentru mine", a spus ea pentru Daily Beast, amintindu-si de anii in care a a suferit cumplit de tulburari psihice, fiind nevoita de multe ori sa apeleze la supradoze de medicamente.

"Eram vulnerabila si cu sufletul rupt in doua. Ma ascunsesem in bautura...Acum nu mai sunt asa", a completat Mikaela. Cel putin deocamdata, fiica lui Steven Spielberg realizeaza materiale necenzurate la domiciliu, pe care le vinde pe platformele specializate din online, ea declarand ca nu vrea sa patrunda in productiile pornografice mai explicite.