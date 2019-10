Si-a dat sutienul jos pe stadion cand stia ca sunt TOATE camerele pe ea! Gestul INCREDIBIL al fetei care viseaza sa fie mai populara decat Kinsey Wolanski

Julia Rose a visat toata viata ca va fi cunoscuta de toata planeta.

A ales calea usoara pentru celebritate: si-a aratat sanii in tribuna, la un meci de baseball! Alaturi de o prietena, Rose si-a dat jos tricoul cand a vazut ca jocul se muta in directia in care se afla. A vrut sa fie sigura ca apare la TV! :)

Rose are o istorie a momentelor in care si-a expus sanii in public. N-a facut-o insa niciodata in fata unei asistente atat de mari ca la partida dintre Houston Astros si Washington Nationals.

Rose ii calca pe urme lui Kinsey Wolanski, modelul devenit celebru dupa ce a intrat pe gazon la finala Champions League din sezonul trecut.

