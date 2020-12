Si-a cumparat masina de 3 MILIOANE DE DOLARI, dar vrea sa scape de ea! Motivul STUPID pentru care a aruncat cu banii

Un faimos rapper din Puerto Rico se confrunta cu mari probleme dupa ce si-a achizitionat una dintre cele mai scumpe masini din lume.

Bugatti Chiron Sport 110 este modelul de lux produs in 20 de exemplare, unul dintre acestea intrand recent in posesia lui Bad Bunny, un cantaret portorican extrem de cunoscut pe retelele de socializare, el fiind de exemplu cel mai urmarit artist din acest an pe Spotify.

"Nu mi-am imaginat niciodata ca aceasta masina nenorocita o sa-mi faca atatea probleme", a spus Bad Bunny dupa ce a cheltuit nu mai putin de 3 milioane de dolari pe bijuteria pe patru roti. "Toti prietenii mei imi cer acum sa faca fotografii cu ea pentru ca e un Bugatti Chiron. Si eu in intreb de ce, este doar o masina", a precizat indignat rapperul. De asemenea, fiind singura masina de acest tip din Puerto Rico, Bad Bunny nu mai beneficiaza de intimitate atunci cand o foloseste pe strada. "Toata lumea stie ca sunt eu, nu stiu ce sa ma fac cu masina asta", a adaugat el.

Extrem de ciudat e si modul in care Bad Bunny a decis sa arunce cu banii intr-o asemenea masina. Astfel, portoricanul a precizat ca a vrut sa inchirieze un automobil Bugatti pentru a participa la gala Latin Grammy Awards 2020, insa n-a gasit pe nimeni dispus sa-i ofere masina pentru cateva ore. "Bine, atunci o s-o cumpar!", s-a hotarat Bad Bunny.