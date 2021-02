Senzatie! Asa ceva nu s-a mai vazut in lumea animalelor. Ce poate sa faca un tigru te va emotiona pana la lacrimi

Administratorii unei gradini zoologice din Rusia se lauda cu un exemplar de tigru caruia ii place nespus sa scoata sunete melodioase.

Descoperirea surprinzatoare a fost facuta in orasul Barnaul, acolo unde vizitatorii gradinii zoologice pot admira un tigru cantaret. Pentru a demonstra acest lucru, imagini cu animalul salbatic au fost urcate pe retelele de socializare. Astfel, este izbitor cum felina in varsta de 8 luni scoate niste sunete asemanatoare cu cele ale unei pasari, in contrast cu binecunoscutul racnet al tigrului cu care suntem obisnuiti cu totii.

Exista si o explicatie pentru aceasta anomalie a naturii, cei care l-au studiat spunand ca, de fapt, acesta este un mesaj adresat de micul tigru mamei sale atunci cand aceasta e ocupata cu ceilalti trei pui pe care ii are incepand din vara anului trecut. "Este foarte capricios", au precizat administratorii parcului zoologic.

