Scena IREALA pe o plaja din Spania. O tanara infectata cu COVID-19 s-a dus sa faca SURF. A fost luata din apa si INCATUSATA!

Pandemia cu coronavirus produce imagini pe care nimeni nu credea ca poate sa le vada vreodata.

In spatiul online s-a viralizat un filmulet care prezinta gestul inconstient al unei tinere din Spania, care a iesit la o repriza de surfing in ciuda faptului ca fusese diagnosticata cu COVID-19.

Spre suprinderea ei, dar si a celorlalti oameni prezenti pe plaja, autoritatile din San Sebastian au aflat de intentia femeii, mai multe persoane imbracate in combinezoane albe de protectie fiind trimise s-o recupereze din apa involburata a marii. La fata locului s-a aflat si un echipaj de politie, aventuriera iberica fiind scoasa de pe plaja in catuse.