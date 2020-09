"Fugeam daca ma internau pentru coronavirus!" Declaratie socanta a unui fotbalist roman! Ce spune despre ultima vizita la spital

Stefan Barboianu (32 de ani) a ajuns la spital dupa o accidentare suferita in ultimul meci pe care l-a jucat in Liga 2.

Barboianu, fost fundas in Liga 1 la echipe ca Universitatea Craiova si Dinamo, evolueaza in prezent la Turris Turnu Magurele. Fundasul a iesit accidentat din ultimul meci dupa o intrare criminala a unui adversar si a ajuns direct la spital.

Fotbalistul a fost cusut de doctori, insa spune ca daca ar fi vrut sa il interneze pentru Covid ar fi fugit din spital! :)

Barboianu a fost deja infectat cu noul coronavirus in vara, cand evolua pentru Petrolul Ploiesti.

"Am fost la spital imediat dupa. Am purtat masca, bineinteles, am intrat si intr-un cort de triaj. Din toate punctele de vedere, am fost tratat foarte bine. Domnul doctor de la Urgente s-a comportat exemplar. N-am simtit dureri in timp ce am fost cusut. Sper sa reiau antrenamentele in cel mai scurt timp, chiar saptamana viitoare

Daca ma internau, fugeam, va spun sincer! Daca aveam simptome sau nu ma simteam bine, da, nu eram nebun sa nu zic. Dar cum sa stau sanatos in spital si sa ma imbolnavesc din cauza altora?", a spus Barboianu pentru Digi Sport.