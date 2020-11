Sarutul din ziua nuntii, amintire de cosmar. Incredibil cine se afla la picioarele mirilor

"Poti saruta mireasa!" e unul dintre cele mai importante momente ale unei nunti si o imagine care in mod normal trebuie revazuta cu placere de fiecare data. Nu e si cazul lui Kevin Kennedy Ryan si a sotiei sale Jess, care vor ramane pentru totdeauna cu o amintire de cosmar de la evenimentul petrecut in 2015.

"In urma cu 3 ani, m-am casatorit cu dragostea vietii mele si sora mea a lesinat", e o postare a lui Kevin din 2018 care face valuri si in prezent pe retelele de socializare, fiind una cu adevarat virala. Intr-adevar, la picioarele mirilor se poate observa corpul unei persoane intinse pe jos, spre stupefactia generala.

Three years ago, I married the love of my life and my sister fell over pic.twitter.com/9jaSazmiir