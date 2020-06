S-au dus la mare si au avut o surpriza URIASA! Li s-au cerut 300 de lei doar ca sa inoate in mare! Preturile au luat-o razna: cat costa un kebab si la cat a ajuns o cafea

Notele de plata au crescut substantial dupa pandemie!

Pe litoralul turcesc, unde anual zeci de mii de romani isi petrec concediile, preturile au explodat! The Mirror publica detalii incredibile despre schimbarile care au avut loc in Bodrum! Mai multe hoteluri percep 'taxe de mare' in valoare de peste 70 de euro pe zi, contravaloarea a 300 de lei!



Primarul statiunii, Ahmet Aras, le-a luat apararea operatorilor din turism, spunand ca afaceristii incearca doar sa supravietuiasca in contextul extrem al pandemiei de coronavirus.

"Orasul e gata sa ia tot ce poate de la turisti, pana la ultimul banut. Daca oamenii vor sa plateasca 500 de euro pe un kebab, atunci sa plateasca. Dar mai sunt si locuri unde gasesti doner la 3 dolari! Afacerile au fost lovite de pandemie", a spus Ahmet Aras, citat de Mirror.

In restaurante, preturile au crescut substantial. Ziarul turc Hurriyet a publicat o nota de plata dintr-un restaurant care arata ca o Cola a ajuns sa coste 8 euro (45 de lei), un kebab aproape 50 de euro (aproape 230 de lei), iar o cafea 8 euro (45 de lei).

