S-a mutat la mii de kilometri distanta de casa pentru a fi cu el, acum toata lumea rade de aceasta tanara superba: "Nu e de nivelul tau! O faci pentru bani." Cum poate sa arate iubitul ei

Sienna Keera, o australianca superba, s-a mutat in Anglia pentru a trai alaturi de George Keywood, iubitul sau.

Daca Sienna ar putea oricand sa fie model. George, care a fost actor in serialul BBC People Just Do Nothing, are cateva (zeci de) kilograme in plus. Femeia a fost criticata de prietenii sai de pe net pentru relatia in care si-a intrat. "George nu e de nivelul tau", i-au scris zeci de 'amici' virtuali, in timp ce altii sunt siguri ca a acceptat o relatie cu barbatul doar pentru a avea o viata lipsita de griji materiale.

Sienna si George Keywood s-au cunoscut pe Instagram, unde au tinut legatura timp de 6 luni inainte sa devina un cuplu. Relatia de pe net s-a mutat in viata reala.

"Sa stiti ca i-au placut grasutii dinainte sa apar eu in viata ei. Ca lucrurile sa fie clare, mereu a avut iubiti grasi. Din pacate pentru voi, cei slabi... N-aveti nicio sansa", le-a raspuns Keywood rautaciosilor intr-un Q&A desfasurat pe net. Sienna si George cresc impreuna un baietel de un an.

