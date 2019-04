S-a lasat de rugby pentru cel mai tare job din lume. Ce trebuie sa faca in fiecare zi

Harry McNulty, 26 de ani, a castigat o loterie la care au participat 37.000 de oameni! Acum traieste un vis!

Un jucator de rugby irlandez traieste un vis dupa ce a fost ales sa cerceteze destinatii exotice petru vacante pentru Royal Caribbean.

Harry McNulty a fost ales din cei 37.000 de candidati, iar acum se plimba in jurul lumii cu toate cheltuielile platite si cu bani de buzunar. El a plecat intr-o calatorie in Bahamas, Alaska, Portugalia, Norvegia, Dubai si Japonia. "Nu stiu cum am reusit sa castig, dar sunt in al noualea cer. Au aplicat atat de multi candidati, am fost socat sa aflu ca am intrat in top 20, dar sa castig a fost incredibil. Abia astept sa plec la drum", a postat el pe Instagram.

Inevitabil, Harry are deja mult succes la femei. E asaltat cu oferte de companie pentru calatoriile sale. "Pot sa vin?", "Ai nevoie de o asistenta?", "Esti cel mai sexi barbat din lume", sunt cateva din mesajele primite instant de tanarul irlandez.

Singura obligatie a lui Harry in timpul calatoriei sale este sa posteze poze pe contul de Instagram si sa treaca numele companiei care l-a trimis in descriere.



VEZI GALERIA FOTO