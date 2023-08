Tânăra și-a dorit să câștige bani din fotografiile cu conținut explicit, astfel că și-a făcut cont pe OnlyFans, unde a început să câștige o avere. Cu toate astea, a decis să revină la „prima dragoste”, astfel că s-a întors la motorsport la începutul anului, iar acum concurează la Australian GT Trophy.

Deși nu câștiga suficienți bani acum pentru a-și continua pasiunea, Renee a obținut sponsorizare din partea OnlyFans, iar acum a anunțat ce planuri de viitor are.

„Mi-aș dori să vizitez Marea Britanie. În mod clar întră în obiectivele mele în următorii ani să încep să particip la curse peste ocean. Am și mulți urmăritori din Marea Britanie și mi-ar plăcea să mă pot întâlni cu câțiva dintre fanii mei.

Voi continua cu pagina mea de OnlyFans cât timp particip la curse. Fac asta deja de patru ani și am senzația că am din ce în ce mai mult conținut bun și am tot mai multă pasiune, nu am vreun plan să renunț vreodată. Postez și fotografii topless din mașină, ședințe foto cu mașina, în costumele mele”, a declarat Renee conform The Sun.