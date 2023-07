Astrid Wett, star pe OnlyFans, a intrat în lumea boxului și are până acum două victorii în luptele sale. Modelul se pregătește pentru o nouă luptă, de această dată împotriva unei cunoscute influencerițe, Alexia Grace. Cele două au susținut conferința de presă premergătoare duelului, dar și proba cântarului, însă lucrurile au degenerat.

La conferința de presă, Astrid s-a enervat pe Alexia Grace și a îmbrâncit-o pe aceasta, care s-a dezechilibrat și a căzut. Rivalitatea dintre cele două datează de câteva luni bune, Alexia și Astrid întâlnindu-se și în luna mai. Atunci, Alexia a aruncat apă peste modelul OnlyFans, iar situația a degenerat în ring.

„Cred că e nebună să vrea să intre în ring cu cineva care are deja două lupte la activ. Nu sunt o luptătoare bună, dar fac asta de un an, în timp ce ea nici măcar nu are o luptă”, a spus Astrid înainte de duel conform Daily Star.