S-a intors lumea cu fundul in sus? Animalul n-avea ce sa caute acolo! Oamenii au crezut ca nu vad bine

Presa spaniola a relatat o aparitie ciudata pe strazile unui oras din Catalonia care i-a socat pe localnici.

Sa vezi un cangur pe strazi, in afara Australiei, e o raritate cu care nu te intalnesti in fiecare zi. Locuitorii din Roda de Ter, de langa Barcelona, au ramas fara cuvinte cand au aflat ca in comunitatea loc circula liber un asemenea marsupian.

Dupoa cum se poate vedea in imagini, e vorba de un exemplar de cangur de mici dimensiuni, probabil un pui, ratacit printre cladiri si masini, spre stupefactia celor care l-au vazut. La fata locului au ajuns chiar si politistii iberici, care au incercat sa afle cum a fost posibil ca simpaticul animal sa fie expus pericolelor din trafic.

