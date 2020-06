Romanul care a scandalizat Marea Britanie, din nou in centrul atentiei! Isi cauta dragostea la cateva ore dupa ce l-a incinerat pe fostul vicar

Florin Marin (27 ani) a aparut din nou in tabloidele din Marea Britanie dupa ultimele declaratii.

Romanul care s-a casatorit cu fostul vicar, Philip Clements, in varsta de 81 de ani, decedat in urma cu 3 saptamani intr-un spital din Bucuresti a socat din nou. Florin a interzis familiei lui Clements sa participe la funeraliile sale dupa ce fratii lui l-au numit "lipitoare".

Florin a ales sa il incinereze pe fostul vicar, care se mutase in Bucuresti pentru a fi aproape de sotul sau cu 55 de ani mai tanar. Intr-un interviu pentru Sun Online, romanul a marturisit ca isi cauta dragostea, la nici o zi de la incinerarea sotului.

"Planurile mele de viitor sunt sa ma indragostesc de altcineva. Am doar 27 de ani si toata viata in fata. Sper sa gasesc pe cineva dragut. Stiu ca nu voi gasi vreodata pe cineva precum Philip. El va ramane intotdeauna in inima mea", a spus Florin Marin.

In urma decesului lui Clements, Florin va incasa 2 000 de lire lunar din pensia fostului vicar, 10 000 de lire pentru funeralii si ramane si cu 150 000 de lire din asigurarea sotului.

Sursa foto: The Sun.