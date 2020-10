Restrictii dure impuse din cauza COVID-19! Tara unde poti ajunge la inchisoare daca nu porti masca

In Etiopia oamenii care nu respecta masurile impuse de autoritati pot face pana la 2 ani de inchisoare.

Oamenii care se saluta prin strangere de mana, care nu poarta masca in spatii publice sau care stau mai mult de doua persoane la masa, ignorand astfel distantarea sociala, pot face doi ani de inchisoare, potrivit CNN.

"Oameni se poarta acum de parca boala nu ar exista. Nu mai au grija sa respecte toate masurile de siguranta. Acest lucru ar putea cauza o noua crestere a cazurilor de COVID-19, ceea ce ar insemna o amenintare", a postat pe Twitter Lia Tadesse, ministrul Sanatatii in Etiopia.

Etiopia a declarat stare de urgenta in aprilie, iar in septembrie a mai relaxat masurie. In tara au fost inregistrate 91.118 cazuri de coronavirus, 1.384 de oameni au murit, iar 44.506 au scapat de boala.

