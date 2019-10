Reactie fabuloasa a lui Maxi Lopez: "Ii multumesc lui Icardi ca mi-a luat-o pe Wanda de pe cap!"

Maxi Lopez l-a iertat pe Mauro Icardi.

Maxi Lopez a fost casatorit cu Wanda Nara, insa mariajul celor doi a luat sfarsit atunci cand in scena a aprut Icardi. Acesta "a furat-o" pe sotia prietenului sai, iar cei doi formeaza acum un cuplu de mai bine de 5 ani.

Maxi Lopez spune ca a depasit acest episod si singurul sau obiectiv in acest moment este sa aiba grija de cei trei copii.



"Da, nu am nicio problema cu nimeni. Ii multumesc lui Icardi ca mi-a luat-o de pe cap. Ca fiinta umana, tot ce vreau este sa gasesc o cale sa-mi fac copiii fericiti, acesta e singurul obiectiv pe care il am. In ceea ce priveste restul, este ceva de domeniul trecutului. Am intors pagina in urma cu ceva timp si nu ma afecteaza in niciun fel", a declarat Lopez.

Telenovela dintre Wanda Nara si Mauro Icardi a tinut capul de afis al presei tabloide pentru o perioada buna de timp. S-a zvonit chiar ca Icardi a fost scos din lotul nationalei Argentinei chiar de Messi, suparat pe acesta pentru ca l-a despartit pe Maxi Lopez de sotia sa.