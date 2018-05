Razboi sangeros in cel mai violent clan mafiot! Politia cere ajutorul Armatei pentru ca nu face fata

Mai multi interlopi au fost omorati.

Clanurile interlope ce guverneaza orasul Napoli si intreaga zona Campania sunt in plin razboi, unul ce s-a soldat deja cu mai multe victime. In ultimul an, peste 10 oameni au fost ucisi in razboiul ce se poarta in plina strada.

Mafia din zona Campania, denumita Camorra, este cea mai violenta din Italia, si asta din cauza haosului ce domneste in propriile organizatii interlope. Spre deosebire de Mafia Siciliana sau de Ndrangheta, care sunt organizate ierarhic, mafiotii din Camorra sunt impartiti in clanuri care se lupta mereu pentru putere.

Acestia controleaza piata drogurilor, profiturile fiind imense, de ordinul zecilor de milioane de euro pentru fiecare clan important din Camorra.

Violentele escaladeaza uneori atat de tare incat Politia cere ajutorul Armatei din Italia pentru a controla strazile si a opri crimele. Acest lucru s-a intamplat recent insa situatia a fost intalnita si anul trecut, cand au fost omorati 8 oameni in doar 11 zile. De asemenea, in 2007 a fost un alt razboi in cadrul Camorra, dar si la inceputul anilor 2000, cand a fost o adevarata lupta pentru putere in cadrul clanului.