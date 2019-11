PROIECT AMBITIOS pregatit de Vladimir Putin: Rusia vrea SA STEARGA Wikipedia si sa lanseze o versiune proprie! Suma ametitoare investita in proiect

Vladimir Putin vrea sa inlocuiasca Wikipedia si e pregatit sa cheltuiasca o suma astronomica pentru a crea o versiune proprie.

Presedintele Rusiei este de parere ca varianta internationala a Wikipedia ar trebui inlocuita cu o versiune ruseasca ce ar contine "informatii pe care toti baza". Kremlinul este pregatit sa investeasca 23,5 milioane de euro pentru a "construi" o alternativa a Wikipedia, proiect programat sa se desfasoare in perioada 2020-2022.

La inceputul acestui saptamani, in Rusia a intrat in vigoare o lege care permite cenzurarea anumitor informatii de pe internet.



"Ar fi mai bine sa inlocuim Wikipedia cu o Marea Enciclopedia a Rusiei pe care o sa transcriem in forma electronica. Astfel, vor fi prezentate informatii de calitate, pe care te poti baza, intr-o forma moderna, electronica", a declarat Putin conform RIA.