În urma incidentului petrecut în zona Pipera, polițiștii din Ilfov s-au deplasat la fața locului, apoi au transmis un comunicat de presă în care au prezentat rezultatele primelor verificări.

„La data de 12 noiembrie a.c. în jurul orei 11:42 Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, pe DNCB, un autoturism a derapat și a intrat intr-un șanț.

La fața locului s-au deplasat polițiștii în rutieri din Pantelimon, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă și că evenimentul rutier s-a produs la km 13 + 500, în zona localității Dobroești.

La fața locului a fost găsit autoturismul în cauză, fără să fie prezentă vreo persoană. Din primele verificări și investigații a rezultat faptul că, persoana care ar fi condus autoturismul se va prezenta la sediul unității de poliție competente, în termenul prevăzut de lege.

De asemenea, până la acest moment nu au rezultat indicii cu privire la existența vreunei victime. Polițiștii rutieri efectuează activități specifice, pentru stabilirea cu certitudine a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul Poliției.

Potrivit legislației în vigoare, dacă nu se completează formularul de constatare amiabilă, indiferent dacă ești vinovat sau nu de producerea unui accident în care ai fost implicat, trebuie să te prezinți la cea mai apropiată secție de Poliție în maximum 24 de ore.

Ce a spus Gigi Becali la scurt timp după incident

Patronul vicecampioanei FCSB a dezvăluit cum s-au petrecut evenimentele.

„Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț. Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț.

Mașina? Doar roțile (n.r - sunt avariate). Le-am spus polițiștilor să ia imaginile de pe camerele video. El nici nu a oprit. Nemernic! Să-l vadă pe camere și să-l cheme”, a spus Gigi Becali, potrivit GSP.