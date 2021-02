Petreceri pe banda rulanta puse la cale de o super-vedeta. Decizia disperata a politistilor. Nu te asteptai la asa ceva!

Printre cei care nu se mai satura de petreceri in timp de pandemie se numara si celebrul skater Nyjah Houston.

Procurorii americani statul California au pus sub acuzare mai multe persoane pentru un party ilegal organizat la inceputul lunii ianuarie, printre acestea numarandu-se si multiplul campion de skateboarding Nyjah Houston (26 de ani, primul din dreapta in foto), considerat cel mai bogat sportiv din istoria disciplinei.

Petrecerea ilegala, cu aproximativ 40 de participanti, a avut loc intr-o locuinta care a mai intrat in atentia autoritatilor pentru asemenea manifestari (si cu aceiasi protagonisti), la finalul anului trecut, in septembrie, respectiv octombrie, tot in plina pandemie cu coronavirus.

Dupa acest al treilea incident, politia locala a fost nevoita sa ia o masura mai putin obisnuita pentru ca petrecerile sa nu se mai repete. Astfel, Departamentul Apelor si Energie din LA s-a trezit cu o solicitare oficiala de a intrerupe furnizarea curentului electric la adresa cu pricina. Ramane de vazut ce solutie de avarie vor gasi Nyjah Houston si amicii sai pentru a continua sirul party-urilor in afara legii.

