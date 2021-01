Parca era teleghidata! Imagini ireale cu o somnambula care s-a trezit in toiul noptii si s-a dus la o "petrecere"

O tanara a facut haz de necaz pe reteaua TikTok, impartasind un episod de somnambulism filmat cu ajutorul camerelor de supraveghere.

Milioane de vizualizari a adunat utilizatoarea "Celinaspookyboo", lumea amuzandu-se de imaginile cu femeia umbland prin casa de parca era teleghidata, fara sa-si dea seama ca nu se mai afla in lumea viselor. In imagini se poate vedea cum se duce la bucatarie, imbracata in pijamale, de unde se intoarce cu cateva doze de bautura pe care le scoate afara si le arunca in zapada.

"Imi amintesc doar ca am visat ca ma duc la o petrecere in piscina", a marturisit apoi somnambula, fiind impresionata si ea de comportamentul bizar pe care l-a avut. Interesanta e si reactia trecatorului care a suprins-o pe femeie in mijlocul noptii, in fata casei, aruncand acele cutii pe jos, probabil imaginandu-si ca zapada tine loc de piscina. Clipul se termina la fel de comic, cu un "Da" plin de entuziasm al femeii, multumita de faptul ca petrecerea s-a desfasurat asa cum trebuie.

