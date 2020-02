Pasagerilor li s-a facut RAU in avion! Ce au putut sa faca o mamica si copilul ei de fata cu toata lumea

Au facut-o de ras in toata lumea pentru gestul sau!

Desi la prima vedere pare doar o alegere nepotrivita, intentia unei mame de a-i taia copilului sau unghiile de la picioare in avion s-a transformat intr-unul dintre viralele momentului in Statele Unite. Mamica surprinsa de ceilalti pasageri in timp ce-i toaleta degetele copilului sau e criticata atat pentru gestul in sine, cat si pentru lipsa masurilor de igiena pe care ar fi trebuit sa si le ia intr-un spatiu inchis. Posesorul contului de pe care a fost facuta postarea sustine ca pasagerii au fost dezgustati de ceea ce au vazut si ca personalul din avion a fost alertat pentru a interveni.