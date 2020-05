Ochii pe masca, da? :) Nicole Scherzinger, aparitie FIERBINTE. Imaginile cu care isi delecteaza iubitul rugbist

Cantareata Nicole Scherzinger (41 de ani), lidera trupei The Pussycat Dolls, se afla in autoizolare la domiciliul din Los Angeles alaturi de proaspatul iubit, Thom Evans, un fost jucator de rugby in nationala Scotiei.

Cei doi si-au anuntat relatia la inceputul anului, aparand impreuna la petrecerea de dupa gala Globurilor de Aur. Scanteia romantica intre Nicole si Thom s-a aprins insa pe parcursul show-ului „The X Factor: Celebrity”, unde ea joaca rolul de jurat, iar el a fost unul dintre concurenti. Dupa ce s-a lasat de rugby din cauza unei accidentari serioase, la numai 24 de ani, scotianul s-a reprofilat, intrand în showbiz, cu numeroase prezente în spectacole de televiziune.

Astfel, se pare ca frumoasa Nicole pare sa aiba un magnet special la barbatii din lumea sportului, asta dupa ce a mai fost cuplata cu pilotul Lewis Hamilton si cu tenismenul Grigor Dimitrov.

Nevoita sa-si amane seria de turnee de promovare a reinfiintatei trupe The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger isi cauta alte ocupatii, mai casnice. ”Sunt obsedata de masti acum. Le faceam si inainte din cand in cand, dar nu ca acum, de cand sunt in carantina”, a anuntat americanca pe contul de Instagram, alaturand si o fotografie sugestiva, in care isi ingrijeste tenul facial. Mult mai impresionant e insa decolteul sutienului tip sport cu care Nicole ne arata ca isi mentine forma fizica la cote inalte.