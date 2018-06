O tona de cocaina cu imaginile lui Pablo Escobar si "El Chapo" Guzman, capturata de politistii de frontiera!

Cine a avut curajul sa faca acest gest, pedepsibil cu moartea in lumea traficantilor.

Pablo Escobar si El Chapo Guzman sunt cei mai cunoscuti si mai mari traficanti de droguri din istorie. Primul a condus un adevarat imperiu in anii 80 in Columbia, ajungand sa aiba un profit de 400 de milioane de dolari pe zi, in perioada sa de glorie.

Acesta a fost ucis in 1993, iar toata reteaua s-a dizolvat, cartelul Medellin pierzandu-si monopolul pe piata drogurilor.

La 30 de ani de la iesirea lui Escobar din peisaj, un alt traficant a ajuns sa conduca o mare parte din piata traficului de droguri. Mexicanul El Chapo este acum in inchisoare in USA, insa acest conduce un imperiu de miliarde de dolari, ce se ocupa cu traficul de droguri din Mexic in USA.

Cei doi sunt cunoscuti si datorita productiilor TV din ultimii ani, iar o grupare interlopa din Peru s-a gandit sa se foloseasca de imaginea celor doi pentru a vinde mai multe droguri. Reteaua a fost prinsa incercand sa treaca 1 tona de cocaina peste granita cu Ecuador.

Peruanii nu sunt la prima "abatere" de acest fel, acestia fiind prinsi in trecut cu cocaina cu imaginea lui Messi pe ea, cu emblema Regelui Spaniei Juan Carlos, cu steaua lui David si cu alte simboluri. Intreaga captura se ridica la o valoare de aproape 50 de milioane de dolari!