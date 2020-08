O TERORIZEAZA cu mesajele! Insotitoarea de bord care este cautata de toti pasagerii: ce ii reproseaza acestia

O tanara insotitoare de bord primeste o multime de mesaje pe Instagram de la urmaritorii ei.

Laura D'amore, o tanara insotitoare de bord din Italia, spune ca primeste o multime de mesaje pe Instagram din cauza meseriei pe care o are.

Fata spune ca multi dintre cei care ii scriu pe Instagram sunt nepoliticosi si se grabesc sa o acuze ca are pozele modificate, iar unii chiar o jignesc din cauza ca are un iubit.

Peste 660.000 de persoane o urmaresc pe Laure pe Instagram:

"Am avut mesaje de la oameni care au spus ca am pozele modificate. Au spus ca nu cred ca pot sa arat asa. Altii m-au facut proasta pentru ca nu le-am raspuns, dar am un iubit. Este mandru de ceea ce am realizat, asa ca nu cred ca se supara prea mult.

Am lucrat in strainatate cativa ani ca profesor, apoi m-am intors in Italia si de atunci am decis sa fiu insotitor de bord. Fac asta de 13 ani. Imi place ceea ce fac, asa ca uit de toata atentia din online. La locul de munca exista un profesionalism constant, dar a fi o fata frumoasa inseamna ca inevitabil primesti si atentie de la barbati. Unii oameni pe care ii intalnesc la serviciu spun ca arat si mai bine fata in fata decat pe Instagram", a spus Laura, potrivit Daily Star.