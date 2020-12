O tanara si-a scapat TELEFONUL in cada in timp ce facea baie. Urmarile TRAGICE sunt greu de povestit

Tanara rusoaica Olesja Semjonova (24 de ani) a fost protagonista unui eveniment dramatic petrecut din senin, in propria locuinta.

O imprudenta fatala i-a luat viata Olesjei, in timp ce se relaxa facand baie in cada. Ea fost gasita fara suflare de colega de apartament din orasul Arhangelsk, care n-a mai putut face nimic. "Am tipat, am scuturat-o, dar era palida, nu respira si nu dadea semne de viata", a declarat aceasta din urma dupa ce a sunat si la serviciul de urgenta.

Motivul decesului a devenit clar cand langa Olesja a fost gasit telefonul mobil Iphone 8, plutind la suprafata apei si conectat la cablul de alimentare. Asa cum au precizat anchetatorii, se pare ca Olesja Semjonova a fost electrocutata dupa ce si-a scapat device-ul in apa in timp ce acesta era la incarcat. Autoritatile au atras insa atentia ca acest tip de accident fatal nu e primul inregistrat la nivelul tarii in ultima perioada.