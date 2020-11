Tragedie invaluita in MISTER in imperiul Guinness! Ce s-a intamplat cu mostenitoarea de 19 ani

Au fost scoase la iveala detaliile mortii tinerei Honor Uloth (19 ani), una dintre mostenitoarele celebrei marci de bere neagra Guinness.

Honor era fiica cea mare a lui Rupert Uloth și Louisei Jane Guinness, membra a familiei cu acelasi nume care pastoreste o afacere inceputa in anul 1759. Din pacate, Honor a fost declarata decedata in aceasta vara la o varsta frageda, fara ca apropiatii sai sa ofere informatii despre ceea ce s-a intamplat.

Revista "People" a reusit insa sa desluseasca misterul, pe baza unui raport care face referire la moartea accidentala a tinerei. Conform acestor informatii, ea a fost gasita fara suflare, la miezul noptii zilei de 31 iulie, in piscina, in timpul unei petreceri de familie.

"În jurul orei 23:00 a părăsit cada cu hidromasaj pentru a merge la înot în piscină. La scurt timp după aceea, corpul lui Honor a fost găsit fără răspuns", sunt datele aparute in presa. In schimb, lipseste o referire la cauza oficiala a mortii, cel mai probabil aceasta fiind o lovitura la cap suferita in timp ce a intrat in piscina sau un accident in apa, care a provocat inecarea.