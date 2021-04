"Nu aveam unde sa stau si eram nevoita sa fur bani de la mama!" O tanara care castiga acum peste un milion de euro face dezvaluiri incredibile din trecut

Internetul este principala sursa de venit pentru multi oameni in ziua de azi.

Potentialul pe care il are internetul a fost descoperit rapid de anumiti oameni, iar unii chiar castiga adevarate averi din oportunitatile care sunt prezentate in mediul online. Eliza Rose Watson, 31 de ani, si-a facut cont de OnlyFans la sfarsitul anului 2019, dupa ce ani de zile in care a avut probleme cu drogurile si alcoolul si chiar a renuntat la job-ul de profesoara pe care il avea.

Aceasta a recunoscut ca a avut o perioada neagra in viata, mai ales intre 23 si 27 de ani, cand mintea, insela si fura de la toti oamenii dragi de langa ea, inclusiv de la parinti.

"S-a intamplat de cateva ori sa primesc banii pentru un job si sa nu ma prezint sau sa anunt ca nu ma simt bine si sa nu mai vorbesc cu acele persoane niciodata. Nu aveam rusine. O data am fost atat de disperata sa beau ceva si am pus pe facebook ca nu pot dormi din cauza unui paianjen pe care il aveam in camera.



M-a intrebat un tip cum ma poate ajuta si la 2 noaptea eram la el acasa pentru a bea jumatete de sticla de gin. Ma bucur ca o prietena m-a indrumat catre OnyFans, iar acum fac peste 100 de mii de euro pe luna", a spus tanara, conform The Sun.

Tweet virale viral furt OnlyFans only Citeste si: