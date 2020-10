Nici puscaria nu mai e ce a fost! :)) Unul dintre cei temuti prizonieri din lume vrea sa iasa dupa 44 de ani de detentie! "Nu-mi vine sa cred, toti comanda colanti!"

Charles Bronson este unul dintre cei mai temuti prizonieri din lume, fiind facut chiar si un film despre viata acestuia.

Charles Bronson este un detinut al Marii Britanii si este printre cei mai temuti prizonieri din lume. Celebrul actor Tom Hardy l-a interpretat pe Bronson in productia cu acelasi nume, in care este oferita o scurta imagine a vietii nebune pe care a avut-o Charles Bronson.

Masurile de siguranta impuse de pandemia de Covid-19 au influentat si viata din puscarie, unde detinutii nu au mai fost lasati sa mearga la sala pentru a se antrena.

Pentru a le alina din durere acestora, sefii inchisorii le-au dat tuturor un videoclip cu un instructor de fitness care prezinta exercitii ce pot fi facute in celula.

Bronson este unul dintre cei mai agresivi oameni din puscarie si este renumit pentru antrenamentele dure pe care le facea la sala.

Inchis pentru prima oara in 1974, Bronson a stat adunat aproximativ 44 de ani in puscarie pentru bataile si faptele pe care le-a comis in inchisoare.

Acum este dezgustat de ce vede intr-una dintre cele mai sigura inchisori din Marea Britanie si nu isi mai doreste sa ramana incarcerat.

Bronson urmeaza sa fie eliberat conditionat in curand si a declarat ca de abia asteapta acest lucru:

"Au dat DVD-uri cu tipul acela care danseaza in colanti. Le dau filme ale acestui 'Domn Motivator' cu exercitii pe care le pot face in propriile celule. Criminali de temut danseaza ca niste zane in fata antrenamentului facut de acest 'Domn Motivator'.

Canta si ii auzi sarind si gafaind. Unii dintre ei le fac chiar in acelasi timp si isi coordoneaza antrenamentele. Inchisoarea s-a schimbat. Ma innebuneste!

Chiar nu-mi vine sa cred acest lucru, au comandat pana si felul de haine pe care le poarta. Aceasta este o unitate de maxima securitate, pentru numele lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care trebuie sa ies. Nu ma mai incadrez in nimic", a declarat, frustrat, Charles Bronson, potrivit Daily Star.