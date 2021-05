Motivul uluitor pentru care o mireasa si-a parasit iubitul in timpul ceremoniei! Descoperirea facuta a socat-o 

O femeie si-a parasit logodnicul la altar dupa ce a facut o descoperire care a socat-o.

Potrivit jurnalistilor de la Inquirer, femeia din India a plecat in timpul ceremoniei de casatorie dupa ce si-a dat seama ca viitorul sau sot nu stie tabla inmultirii cu doi.

Tanara a decis sa-i testeze cunostintele in timpul ceremoniei, fiind sceptica in ceea ce priveste educatia barbatului. Dupa ce acesta a esuat in incercarea de a spune tabla inmultirii cu doi, mireasa a plecat, motivand ca "nu se poate casatori cu cineva care are cunostinte minime de matematica".

Un apropiat al femeii a declarat ca familia mirelui nu a oferit informatii despre educatia barbatului, considerand ca mireasa a dat dovada de curaj pentru faptul ca a plecat de la ceremonie.

Ulterior, familiile celor doi au discutat, iar darurile si bijuteriile oferite intre cei doi au fost returnate.

Indian bride cancels wedding after groom fails quick math test https://t.co/8UFUngGsXU — Nisansa de Silva (@NisansaDdS) May 7, 2021