El Chapo a cerut PROTECTIE pentru presedintele Mexicului! Acesta a fost surprins alaturi de mama sefului celui mai mare cartel de droguri 

Din inchisoare, seful celui mai mare cartel de droguri din mexic, Joaquin "El Chapo" Guzman, a cerut protectie pentru presedintele Mexiucului, Andres Manuel Lopez Obrador dupa ce a aparut o filmare in care acesta a dat mana cu mama infractorului.

Presedintele a mers la un eveniment al Guvernului mexican in La Tuna. Acesta a fost surprins cum merge catre o un SUV alb in care se afla mama lui El Chapo, careia i-a spus sa nu se dea jos din masina. Femeia de 92 de ani i-a zambit, iar cei doi si-au strans mainile.

The president of Mexico is escorted to say hi to El Chapo’s mother. Yes, El Chapo. It’s his son’a birthday and AMLO just happens to be in the same city. “I received your letter”, @lopezobrador_ says to the mother of the cartel leader.

This is Mexico. ???? pic.twitter.com/ZaQjh7zU8q