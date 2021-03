Motivul halucinant pentru care o femeie poate ajunge la inchisoare in Dubai! Colega de apartament a facut plangere impotriva ei dupa ce i-a scris un mesaj

O femeie din Marea Britanie a fost retinuta in Dubai dupa ce a trimis un mesaj!

Femeia traia in Emiratele Arabe Unite din 2018 si urma sa se intoarca in Anglia, pentru un nou loc de munca, insa planurile sale au fost date peste cap de un mesaj trimis colegei de apartament.

A fost retinuta de politia araba in momentul in care incerca sa rezerve un zbor din Dubai catre Londra si a fost informata ca cea cu care locuia a facut o plangere impotriva ei, dupa ce a folosit un cuvant interzis in Dubai, intr-un mesaj pe WhatsApp.



Cele doua s-ar fi certat, iar femeia din Marea Britanie i-a spus 'f**k you' colegei sale de apartament, care ulterior a mers la politie. In Dubai, folosirea cuvantului 'f**k' este considerata un delict, asemenea altor abuzuri verbale, iar utilizarea unor astfel de exprimari chiar si pe online e considerata o incalcare a legii cibernetice.



Intr-un interviu pentru The Sun, femeia a raspuns sincer: "Nu pot sa cred ce a facut colega mea de apartament, a fost extrem de rautacioasa. Am incercat sa vorbesc cu ea, sa isi retraga plangerea, insa a zis ca este un delict.

Nu am fost niciodata in pericol. Sunt socata!"

Femeia risca pana la doi ani de inchisoare si o amenda de 52 000 de lire sterline.