Marea Britanie a facut public sistemul in baza caruia va primi IMIGRANTI incepand cu 2021! Vestea ii afecteaza si pe romani! 

Incepand cu 2021, Marea Britanie va impune noi conditii pentru imigranti.

Priti Patel, secretarul de stat al Marii Britanii a facut public astazi un document de 130 de pagini prin care a explicat sistemul in baza caruia muncitorii care vor sa lucreze in Regat vor fi acceptati incepand cu anul urmator.

Pana la finalul lui 2020, Marea Britanie se va afla in eprioada de tranzitie post-Brexit, insa lucrurile se vor schimba incepand cu prima zi a anului viitor.

"Traim vremuri in care foarte multi oameni isi cauta de lucru in Marea Britanie, iar noul sistem de punctaj ii va incuraja pe angajatori sa investeasca in forta de munca domestica, in detrimentul aducerii de angajati de peste hotare. In acelasi timp, insa, facem schimbarile necesare pentru a fi la indemana companiilor din tara noastra sa atraga acei lucratori foarte priceputi din intreaga ume, care sa aduca un plus la ceea ce deja avem aici. Sistemul va fi cat se poate de uman si sensibil.

Prin acest sistem nou, vrem sa transmitem lumii un mesaj. Marea Britanie este deschisa la afaceri, dar doar in conditiile noastre!", a spus Patel.

Sistemul de imigrare va fi bazat pe puncte. Sunt necesare minim 70 de puncte in vederea aplicarii pentru dreptul de a lucra in Marea Britanie, iar acestea pot fi obtinute dupa cum urmeaza:

Detinerea unei oferte de munca - 20 de puncte (conditie obligatorie)

Locul de munca sa presupuna o calificare - 20 de puncte (conditie obligatorie)

Capacitatea de a vorbi limba engleza la un nivel bun - 10 puncte (conditie obligatorie)

Salariul anual din oferta intre 20480 - 23039 lire sterline - 0 puncte (nu este obligatoriu)

Salariul anual din oferta intre 23040 - 25599 lire sterline - 10 puncte (nu este obligatoriu)

Salariul anual din oferta de la 25600 lire sterline in sus - 10 puncte (nu este obligatoriu)

Un loc de munca intr-un domeniu aflat in criza de personal - 20 de puncte (nu este obligatoriu)

Doctorat intr-un domeniu relevant viitorului loc de munca - 10 puncte (nu este obligatoriu)

Doctorat intr-un domeniu STEM (stiinta, tehnologie, inginerie, matematica), relevant viitorului loc de munca - 20 de puncte (nu este obligatoriu)

Asadar, conditiile minime care trebuie indeplinite de o persoana pentru a avea sanse sa fie acceptata in UK vor fi primele trei din lista, insa acestea nu sunt suficiente, pentru ca ele insumeaza doar 50 de puncte.

Este important de precizat ca noul sistem nu ii va afecta pe imigrantii de pe teritoriul UE care locuiesc deja in Anglia. Acestia pot aplica pana la 30 iunie 2021 pentru prelungirea dreptului de sedere si tot pana la 30 iunie 2021 pot prezenta pasapoartele si cartile de identitate ca dovada ca au dreptul de a munci in Marea Britanie.

De asemenea, Marea Britanie va facilita si accesul familiilor angajatilor calificati care vor dori sa se mute pe teritoriul sau. Acestia vor avea dreptul sa fie insotiti de parteneri, dar si de copiii mai mici de 18 ani care vor putea fi inscrisi la scoala si vor avea acces la piata muncii, insa vor trebui sa plateasca pentru asigurarea medicala, noteaza The Sun.