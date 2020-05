Lui Zlatan nu-i pasa de nimic! :) Si-a condus ilegal bolidul de 2 milioane de euro si risca sa fie amendat! Cum a fost surprins

Vedeta lui AC Milan a fost suprinsa conducand un Ferrari SP2 tunat, care valoreaza aproximativ 2 milioane de euro, pe strazile din Suedia. Zlatan Imbrahimovic nu a tinut cont de reguli si a iesit la plimbare cu bolidul sau, chiar daca numarul de inmatriculare expirase de aproximativ o luna. Acesta risca o amenda din partea politiei.

Suedezul s-a intors intre timp in Italia, acolo unde Serie A ar putea fi reluata luna viitoare. Autoritaitle italiene le-au permis deja jucatorilor sa reivna la antrenamente, iar Imbrahimovic urmeaza sa se alature colegilor.

Ferrari-ul lui Zlatan este unul Monza SP2, care nu are plafon, geamuri laterale si nici parbriz. Este considerat a fi o piesa de colectie, cu numai 499 de proprietari ai modelului in intreaga lume.

